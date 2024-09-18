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برجك اليوم

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:00
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الحمل
يحدّثك هذا اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه من جديد لكي تأخذ العبر

الثور
يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلاً وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية

الجوزاء
يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكوى الآن
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السرطان
يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي

الأسد
يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية

العذراء
يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة قد تنمو

الميزان
لا تسمح أوضاعك المادية بالمجازفة، فكن حذراً ولا تتخذ القرارات الطائشة

العقرب

يوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور

القوس
ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخر

الجدي
تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية

الدلو
تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك

الحوت
يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّ. (السومرية)


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