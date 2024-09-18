Advertisement

الحمليحدّثك هذا اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه من جديد لكي تأخذ العبرالثوريرطّب هذا اليوم الأجواء قليلاً وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنيةالجوزاءيهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكوى الآنالسرطانيخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجيالأسديتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنيةالعذراءيضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة قد تنموالميزانلا تسمح أوضاعك المادية بالمجازفة، فكن حذراً ولا تتخذ القرارات الطائشةالعقربيوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمورالقوسترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخرالجديتواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤوليةالدلوتركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباكالحوتيركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّ. (السومرية)