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تزن 300 كلغ.. سمكة قرش عملاقة تعلق بشباك صيادين في روسيا

Lebanon 24
19-09-2024 | 00:24
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قامت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بنشر مجموعة صور ومقطع فيدو يظهر سمكة قرش عملاقة علقت في شباك الصيادين، في مقاطعة سخالين الروسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض صيادي السمك كانوا يتواجدون في المياه القريبة من منطقة أوخا بسخالين، وتفاجأوا بسمكة قرش تعلق في شباكهم، ولإنقاذها قاموا بسحبها إلى الشاطئ وحرروها من الشباك وأعادوها إلى المياه.
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وقال أحد الصيادين لقناة "سخالين نفتيانيك" الروسية على تليغرام:"تزن السمكة 300 كلغ تقريبا.. لقد حررناها من الشباك وأطلقنا سراحها. وقت الحادثة كان هناك قوارب صيد قريبة منا، وعلقت في شباكها سمكتا قرش أخريان".

وأشار الصيادون إلى أنه لم تسجل حالات لمهاجمة أسماك القرش للناس في منطقة أوخا بسخالين، ومع ذلك يجب توخي الحذر، وعدم الصيد في الأماكن التي تتواجد فيها.(روسيا اليوم)


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