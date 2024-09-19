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فنون ومشاهير
اشتباك ولكمات.. بلاغ ضد ابن محمد رمضان إليكم ما حصل
Lebanon 24
19-09-2024
|
03:06
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في حادثة مُثيرة للجدل، اتهمت سيدة نجل الفنان المصري محمد رمضان بإصابة نجلها بعد التعدي عليه بالضرب في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، ووصل الأمر إلى تحرير محضر بقسم الشرطة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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تفاصيل الأزمة
وبدأت القصة عندما كان يلعب الطفل عمر، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً داخل أحد النوادي بمدينة السادس من أكتوبر، في نفس تواجد الطفل "علي" نجل الفنان محمد رمضان، حيث اختلف الطفلان في بعض الأمور البسيطة وتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، حيث سدد خلاله نجل محمد رمضان لكمة قوية في وجه الطفل الأول وتسببت في بعض الكدمات والإصابات في وجهه.
وحضرت والدة الطفل عمر على الفور، وكانت في حالة غضب شديد حتى إنها ظلت تصرخ داخل النادي، لكن من دون فائدة خاصة أن نجل الفنان محمد رمضان كان قد غادر النادي بصحبة مرافقيه، لتطلب السيدة النجدة لإثبات الواقعة، والتي حضرت على الفور إلى النادي.
بلاغ للسلطات
وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مديرة شركة إعلانات وبرفقتها نجلها، بتعرض الطفل للضرب في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت والدة الطفل في بلاغها أن نجل الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين نجلها مشاجرة فقام الأخير بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمات ما دفعها للإبلاغ عن الواقعة.
وتجاهل الفنان محمد رمضان الرد على تلك الواقعة، بالرغم من تلقيه إخطاراً من قسم الشرطة بتفاصيل الأزمة، حيث فوجئ متابعيه بترويجه لحفله الجديد في منطقة الساحل الشمالي من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستغرام"، ونشر رمضان البوستر الدعائي للحفل وعلق عليها، قائلا: الجمعة الجاية أقوى حفلة بـ"الساحل الشمالي".(العربية)
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