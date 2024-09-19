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منوعات
لحظات مرعبة.. امرأة تخنقها أفعى عملاقة والشرطة تتسابق لإنقاذها!
Lebanon 24
19-09-2024
|
11:29
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في واقعة مروعة، نجحت الشرطة التايلاندية بعد جهود مضنية في إنقاذ امرأة، خنقتها أفعى عملاقة لأكثر من ساعتين.
وكانت المرأة البالغة من العمر 64 عاما، واسمها أروم، تغسل الأطباق في منزلها على مشارف بانكوك، عندما شعرت بعدة عضات في ساقها، حسبما قالت للشرطة.
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ثم التف الثعبان حولها حتى سقطت المرأة على الأرض. وقالت الشرطة إنها "قاومت" لتحرير نفسها من لفائف الثعبان لمدة ساعتين من دون جدوى.
وصرخت المرأة طلبا للمساعدة، لكن لم يستجب أحد في البداية، وفي نهاية المطاف سمع أحد جيرانها نداءاتها وطلب المساعدة من الشرطة.
وقال رقيب الشرطة أنوسورن وونغمالي من مركز شرطة فرا ساموت تشيدي في ساموت براكان، وهي مقاطعة جنوبي بانكوك: "صدمنا عندما رأينا السيدة مقيدة على الأرض والثعبان يلتف حولها. كان كبيرا حقا".
وفي لقطات صورتها الشرطة، شوهدت أروم جالسة على أرضية غرفة مظلمة صغيرة، محاصرة في جسم الثعبان الذي كان يلتف حول خصرها.
واستغرق رجال الإنقاذ حوالي 30 دقيقة لتحريرها، وبعد ذلك أرسلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة إن الثعبان هرب بعد ذلك، مضيفة: "لم نتمكن من الإمساك به".
ووفقا لموقع "سي إن إن"، فإن هذا الثعبان ليس ساما لكنه يقتل عن طريق الخنق، حيث يلتف حول فريسته ويضغط بشدة لتضييق تدفق الدم قبل ابتلاع ضحاياه بالكامل. (سكاي نيوز عربية)
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