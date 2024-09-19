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جريمة بشعة تهز "المنستير".. امرأة تنتقم بطريقتها الخاصة!

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:00
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اهتزت ولاية المنستير شمال شرق تونس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل خمسيني.

وقال الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في تصريح لموقع "الصباح نيوز" إن مكالمة هاتفية وردت من امرأة صباح الخميس للوحدات الأمنية بالمنستير أفادت من خلالها بأنها قامت فجر الخميس بتسميم صديقها (من مواليد 1969) باستعمال مبيد للفئران وأنها ستنتحر لأن الضحية وعدها بالزواج وأخلف وعده فانتقمت منه.
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وأضاف فريد بن جحا أن قوات الأمن بالمنستير انتقلت على الفور إلى مكان الجريمة وألقت القبض على المرأة قبل أن تقدم على الانتحار حيث تم إنقاذها في الوقت الذي كانت ستلقي فيه بنفسها في مياه البحر من أعلى شاطئ "الفالاز" بمدينة المنستير.

وأوضح الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير أن قوات الأمن ولدى تحولها إلى مكان الجريمة اكتشفت أن المتهمة لم تكتف بتسميم الرجل بل وأحرقت جثته أيضا.

وأشار المتحدث إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة، مبينا أن الأبحاث لا تزال جارية في القضية. (روسيا اليوم) 
 
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