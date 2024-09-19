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جريمة بشعة في "طنجة".. شاب يقتل شقيقته والسبب غريب!

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:00
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قال موقع "le360" المغربي إن مدينة طنجة اهتزت صباح الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة وقعت بشارع مولاي رشيد.

وفي التفاصيل، قال الموقع المغربي إن شابا في عقده الثاني أقدم على قتل شقيقته داخل الشقة التي تقطن بها بمنطقة "تريال أطلس" وسط المدينة عقب تدخلها لفض عراك عنيف بينه وبين والده.
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ووفق مصدر أمني فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة، في تعريض والده للعنف بمنزل الأسرة وسط مدينة طنجة قبل أن تتدخل شقيقته من أجل منعه إلا أن الأخير أقدم على تعريضها للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه وحجز السلاح المستعمل في الجريمة.

وأشار إلى أن الشاب الجاني كان يعاني منذ مدة من اضطرابات نفسية حادة وقد تكون السبب في جعله يقدم على ارتكاب الجريمة حيث كان في حالة هيستيرية وهو بصدد الدخول إلى البيت.

وذكر المصدر أنه يتم حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة والتحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية. (روسيا اليوم) 
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