Advertisement

الحملتفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفكالثورتحقق الأرباح في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً، إنه يوم مناسب لشراء الأسهم وعقد الصفقات الكبيرةالجوزاءقد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدةالسرطانمع انتقال مارس إلى العذراء، تجنب الجدال والنزاع والحروب، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاهاالأسدتفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتكالعذراءوضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصةالميزانيشجعك هذا اليوم على إحداث تغييرات وتعديلات في حياتك المهنيةالعقربتنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابكالقوسأطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديدالجديتحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاءالدلوتواجه الكثير من الصعوبات، فلا تستسلم لأن الأمور ستنفرج قريباًالحوتركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وينتظرك منصب حساس. (السومرية)