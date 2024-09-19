الحمل
تفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك
الثور
تحقق الأرباح في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً، إنه يوم مناسب لشراء الأسهم وعقد الصفقات الكبيرة
الجوزاء
قد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدة
السرطان
مع انتقال مارس إلى العذراء، تجنب الجدال والنزاع والحروب، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها
الأسد
تفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك
العذراء
وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة
الميزان
يشجعك هذا اليوم على إحداث تغييرات وتعديلات في حياتك المهنية
العقرب
تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابك
القوس
أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديد
الجدي
تحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاء
الدلو
تواجه الكثير من الصعوبات، فلا تستسلم لأن الأمور ستنفرج قريباً
الحوت
ركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وينتظرك منصب حساس. (السومرية)