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منوعات
طفلة تواجه مصيراً مأساوياً بعد ساعات من ولادتها.. اليكم السبب
Lebanon 24
20-09-2024
|
11:30
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توفيت طفلة حديثة الولادة بعدما نامت والدتها المنهكة أثناء محاولتها إرضاعها في سريرها.
وفي التفاصيل، توفيت الطفلة إيفلين غريس مارش بعد إرسالها ووالدتها من المستشفى إلى المنزل بعد أربع ساعات من ولادتها.
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ونقلت الأم طفلتها إلى سريرها حيث قامت بإرضاعها ونامت فجأة بسبب معاناتها من التعب لكنها وجدت الطفلة بعد استيقاظها تحت ثديها في حالة غير مستجيبة.
ونقلت الأم طفلتها إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها بعد عدم قدرتهم على إنعاشها.
وقال الطبيب الشرعي إن سبب وفاة الطفلة هو الاختناق عن طريق الخطأ، مضيفاً أنه كان من الممكن منع وفاتها لو لم يتم إرسالها ووالدتها إلى المنزل بعد وقت قصير من الولادة. (lbc)
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