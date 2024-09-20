موعد غرامي يضع امرأة في موقف محرج.. وهذا السبب

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كشفت امرأة أن الشخص الذي قام بمواعدتها طلب منها تسديد ثمن القهوة التي اشتراها لها بعدما أخبرته أنها ليست مهتمة به.وطلب الرجل من المرأة التي تُدعى إيميلي تحويل 6 دولارات بعد خروجهما معاً للمرة الأولى.ونشرت إيميلي مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك أظهر المحادثة التي جرت بينهما وقالت: "أعتقد أنني سأكون لائقة وأرسل له رسالة لعدم تجاهله".وطلب الرجل من إيميلي دفع 6 دولارات مقابل القهوة التي اشتراها لها فأجابته أنها لم تصادف في حياتها أي شخص طلب من فتاة استرداد أمواله بعد مواعدتها.وأجاب الرجل لاحقاً: "الاحتفاظ بمثل هذا المبلغ الصغير لا يعكس صورة جيدة عن شخصيتك". (lbc)