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منوعات
ذهب لقضاء عطلته فوقع ضحية حمضه النووي.. جريمة تُكشف نتائجها بعد 47 عاما
Lebanon 24
22-09-2024
|
11:52
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شهد مطار فيوميتشينو في روما إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية أمس، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاماً.
وحسب المعلومات المتداولة، فإنّه متهم بقتل سوزان أرمسترونغ (27 عاماً) وسوزان بارتليت (28 عاماً) في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات. وقد نجا من الهجوم ابن أرمسترونغ الرضيع (16 شهراً)، الذي كان نائماً في الغرفة المجاورة.
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ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت، في وقت لاحق، أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي (دي. إن. إيه).
وأفادت تقارير بأن الرجل عاش في اليونان أعواماً عديدة، حيث لم يكن من الممكن اعتقاله بسبب قانون التقادم. وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام.
ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا أمس لقضاء عطلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوطه من الطائرة. ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأسترالية تسليمه. (صحيفة البيان)
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