Advertisement

منوعات

ذهب لقضاء عطلته فوقع ضحية حمضه النووي.. جريمة تُكشف نتائجها بعد 47 عاما

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1250107-638626281705999702.png
Doc-P-1250107-638626281705999702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مطار فيوميتشينو في روما إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية أمس، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاماً.

وحسب المعلومات المتداولة، فإنّه متهم بقتل سوزان أرمسترونغ (27 عاماً) وسوزان بارتليت (28 عاماً) في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات. وقد نجا من الهجوم ابن أرمسترونغ الرضيع (16 شهراً)، الذي كان نائماً في الغرفة المجاورة.
Advertisement

ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت، في وقت لاحق، أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي (دي. إن. إيه).

وأفادت تقارير بأن الرجل عاش في اليونان أعواماً عديدة، حيث لم يكن من الممكن اعتقاله بسبب قانون التقادم. وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام.

ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا أمس لقضاء عطلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوطه من الطائرة. ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأسترالية تسليمه. (صحيفة البيان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:53 | 2024-09-22
15:08 | 2024-09-22
14:00 | 2024-09-22
05:12 | 2024-09-22
01:10 | 2024-09-22
16:28 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24