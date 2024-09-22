لصٌّ غبي.. حاول سرقة سيارة رياضية فعلق داخلها (فيديو)

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منوعات
لصٌّ غبي.. حاول سرقة سيارة رياضية فعلق داخلها (فيديو)
Lebanon 24
22-09-2024
|
15:08
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أصيب رجل من فلوريدا بـ"الصدمة" بعد عودته من تناول وجبة الإفطار، ليجد لصًا محاصرًا داخل سيارته ويتوسل المساعدة.
وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية أنّ الرجل أُصيب بالصدمة بعد أن وجد داخل سيارة كورفيت التي يملكها لصًا عالقًا داخلها.
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وقال: "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة. لقد كان هناك في البداية يبحث بين السيارات ليرى ما إذا كان بإمكانه اقتحام أي منها. ولا أعرف كيف اقتحام سيارتي".
وتمكن سولانو من التقاط مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به رافيش رابندرانوث وهو يتوسل طلبا للمساعدة بعد أن علق داخل سيارته الرياضية. (fox news)
Watch the latest video at
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