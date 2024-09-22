لصٌّ غبي.. حاول سرقة سيارة رياضية فعلق داخلها (فيديو)

أصيب رجل من فلوريدا بـ"الصدمة" بعد عودته من تناول وجبة الإفطار، ليجد لصًا محاصرًا داخل سيارته ويتوسل المساعدة.



وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية أنّ الرجل أُصيب بالصدمة بعد أن وجد داخل سيارة كورفيت التي يملكها لصًا عالقًا داخلها.

Advertisement