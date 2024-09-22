جريمة مروّعة.. طالب قتل معلمته ثم اغتصبها وما فعله بعدها صادم!

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في حادثة مروّعة، أُدين فيليب تشيزم، بقتل معلمة الرياضيات في مدرسته الثانوية في وقت سابق من هذا العام.وأثارت قضية تشيزم قلق الكثيرين في ماساتشوستس لأكثر من عقد من الزمان بعد مقتل معلمته للرياضيات كولين ريتزر البالغة من العمر 24 عامًا في تشرين الاول 2013.وأدين تشيزم، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا وقت القتل، بقتل ريتزر واغتصابها في حمام الفتيات في مدرسته. وبعد مهاجمة ريتزر، حشر جثتها في سلة إعادة التدوير، ودحرجها إلى الغابة المجاورة للمدرسة. وبعد أن أخذ جثتها إلى الغابة، اعتدى عليها جنسياً للمرة الثانية.وقال القاضي ديفيد لوي، الذي حكم على تشيزم بالسجن مدى الحياة في عام 2016، إن جريمة قتل الطالب المروعة كانت "وحشية ولا معنى لها".وبعد أكثر من عقد من الزمان على وقوع جريمة القتل، كان سلوك تشيزم الإجرامي محط أنظار الأخبار في نيسان الماضي عندما أدين بمحاولة القتل في هجوم على ضابط إصلاحي، والذي وقع بعد أشهر قليلة من احتجازه بتهمة قتل ريتزر. (People)