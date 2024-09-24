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في الشارع وأمام الملأ.. فيديو يهز بلدا عربيا ما فعله هؤلاء الشباب لفتاة أثار الاستياء

Lebanon 24
24-09-2024 | 00:16
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تمكنت الشرطة المغربية، أمس الاثنين، من توقيف قاصر، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم وهو يتحرش بفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة، في اعتداء هزّ الرأي العام في المغرب.

جاء تحرّك السلطات، بعد انتشار مشاهد صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت تعرض فتاة ترتدي ملابس قصيرة لتحرش جماعي في الطريق العام وأمام الملأ على يد مجموعة من الشباب، حيث تعمدوا نزع ملابسها بالقوة وملامسة أجزاء من جسدها.
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وكتبت الناشطة هاجر العزوزي، تدوينة قالت فيها "ما تتعرض له النساء من تحرّش في الأماكن العامة، لا مبرر له، بل يجب وضع قوانين صارمة ضد المتحرشين، وإعادة تربيتهم"، بينما اعتبر الناشط حفيظ حاجي، أنّ "الشخص المتحرش لا يحب هذا النوع من السلوكيات الخاطئة المشينة لنساء وبنات أسرته وعائلته لكنه يمارسه على الأخريات من دون حياء أو تأنيب ضمير"، مضيفا "بعض الدول الغربية منها وضعت قوانين صارمة لمكافحة التحرش لكن عندنا مع كامل الأسف الشديد لا توجد قوانين زجرية صارمة للحد من هذه الآفة الخطيرة المروعة".

قاصر عمره 13
في المقابل، اعتبر آخرون أن ما فعله المعتدون هو نتيجة متوقعة بسبب لباس الفتاة الفاضح، حيث كتب الناشط عمرو حوتي، تعليقا قال فيه "السيدة التي تلبس ملابس الفضائح هي التي يجب توقيفها وليس القاصر صاحب فعل التحرش"، لكن مدوّن يدعى يوسف استغرب من تبرير هذه الجريمة قائلا "أستغرب من التعليقات التي تشير بالاتهام للسيدة، نحن في بلد يحترم فيه كل شخص حرية الآخر، ويجب أن نعلم أبناءنا ذلك".

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوقفت الشرطة قاصرا يبلغ من العمر 13 عاما بتهمة التحرش الجنسي واستخدام العنف، ولا تزال التحقيقات متواصلة لاعتقال بقية المتهمين الذين ظهروا في الفيديو.(العربية)





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