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فنون ومشاهير

طلاق فنان للمرّة الثانيّة... وهكذا سيحتفل بانفصاله عن زوجته!

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:06
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أعلن مغني الراب المغربي عثمان عاتيق الشهير فنّيا بلقب "مستر كرايزي"، عن إقامة حفل فنّي ضخم في مدينة طنجة احتفالا بطلاقه من زوجته، وذلك خلال شهر تشرين الاول المقبل، في خطوة فاجأ بها جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
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ونشر الفنان عددا من التدوينات على صفحته في موقع "إنستغرام"، أعلن فيها خبر طلاقه للمرة الثانية، مشيرا إلى أنّه سيقيم عرضا موسيقيا بهذه المناسبة بمقابل مادي، حيث حدّد ثمن تذكرة الدخول بـ25 دولارا، موجها دعوة عامة للجمهور للحضور بكثافة ومشاركته احتفاله بطلاقه. (العربية)
 
 
 
مستر كرايزي

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