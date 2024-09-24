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برجك اليوم

Lebanon 24
24-09-2024 | 22:46
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الحمل
ينتقل كوكب مارس إلى برج العذراء، فيخف الوهج على الصعيد المهني قليلاً، وتراوح الأحلام مكانها
الثور
أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح
الجوزاء
مع انتقال مارس إلى العذراء، تجنب الجدال والنزاع والحروب، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها
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السرطان
ينتقل كوكب مارس إلى برج العذراء، ويهم بدعمك ومساعدتك بعدما وضع العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك
الأسد
يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع
العذراء
يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة
الميزان
المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية تحدد طبيعة العلاقة بالشريك وتضع النقاط على الحروف
العقرب
تجنب الجديد والمغامرة، إحذر التراجع والفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد تواجه معاكسات صعبة
القوس
ينتقل كوكب مارس إلى العذراء فتدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك
الجدي
تعيش نزاعاً داخلياً لتطوير وضعك المادي، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً
الدلو
ينتقل كوكب مارس إلى برج العذراء فيخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة تتطلب مخيلة واسعة
الحوت
ينتقل مارس إلى العذراء فيطرح قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة
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