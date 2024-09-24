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منوعات
أسماك القرش "الشبح".. اكتشاف نوع جديد في هذا البلد
Lebanon 24
24-09-2024
|
23:34
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في نيوزيلندا أكد باحثون أمس الثلاثاء أنهم تعرفوا على نوع جديد من أسماك القرش الشبح، وهي سمكة قادرة على الصيد في المياه العميقة للمحيط الهادئ.
وأفاد الفريق عن اكتشاف عينات من هذا النوع ضيق الأنف في هضبة تشاتام، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد لأكثر من ألف كيلومتر شرق نيوزيلندا.
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وترتبط أسماك القرش الشبح، والتي تسمى أيضا chimaera، بأسماك القرش والشفنينيات، ولها هيكل عظمي غضروفي، وتتغذى على القشريات على أعماق تصل إلى حوالي 2600 متر.
وقالت الباحثة بريت فينوتشي، التي أطلقت على هذا النوع اسم "Harriotta avia" تكريما لجدتها، إن "أسماك القرش الشبح مثل هذه تقتصر بشكل أساسي على قاع المحيط".
وأضافت "بيئتها تجعل من الصعب دراستها ومراقبتها، مما يعني أننا لا نعرف الكثير عن دورة حياتها أو تصنيفها ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، ولكن هذا يجعل اكتشافات مثل هذه أكثر إثارة".
وكان هذا القرش الشبح يُعتبر في السابق جزءا من نوع واحد على مستوى العالم، قبل أن يكتشف الباحثون اختلافات جينية ومورفولوجية تميزه عن الأنواع المشابهة.(سكاي نيوز)
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