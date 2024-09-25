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بتهمة الفسق والفجور.. "وحش الكون" وبناتها في قبضة الأمن!

Lebanon 24
25-09-2024 | 02:09
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عادت قضايا الـ"تيك توكرز" إلى الواجهة في مصر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على التيك توكر الشهيرة بـ"وحش الكون" وبناتها في محافظة الإسكندرية، على خلفية اتهامهن بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري.
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تحريض على الفسق والفجور
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قد رصدت مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور، ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، بحساب خاص يدعى "وحش الكون" على منصة تيك توك، وضبط القائمة على الحساب وابنتاها.
يذكر أن حساب "وحش الكون" على تيك توك كان قد تعرض للهجوم خلال الأيام الماضية بسبب محتواه، فيما علق أحد المهاجمين "الست طالعة تتاجر ببناتها" في إشارة إلى الأم صاحبة الحساب، وذلك قبل أن تتوجه السلطات إلى ضبطها وبناتها.

كائن النوتيلا.. وصوفيا لورين
جدير بالذكر أن السلطات ألقت القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، صاحبة حساب "كائن النوتيلا"، بعد بث محتوى وصف بالمخالف على حساباتها الشخصية قبل نحو أسبوع، جاء ذلك بعد يومين من ضبط راقصة سورية الجنسية تسمي نفسها "صوفيا لورين" بعد توجيه تهم بث مقاطع لها ظهرت فيها، وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها على موقع تيك توك.(العربية)


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