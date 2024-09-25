في دولة عربية.. السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المعقدة بمجمع محاكم بدر في مصر، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق.

وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

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(اليوم السابع)