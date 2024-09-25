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برجك اليوم

Lebanon 24
25-09-2024 | 23:00
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الحمل
تتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً.

الثور
عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، استرح بعيداً عن الأضواء فأنت تفتقد الحصانة وأرجئ الخطط الكبيرة.

الجوزاء
ابتعد عن الزملاء الذين يثيرون الشكوك واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه بسهولة
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السرطان
تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاء

الأسد
تكون فرص المصالحة قويّة جدّاً ولا تقبل الشّك، وخصوصاً إذا كنت صبوراً ولطيفاً ومتفهّماً

العذراء
تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه

الميزان
تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن يستغلّ الشركاء كفاءتك

العقرب
تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بها

القوس
لا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظّمها لتصل إلى النجاح المنشود وتحقيق المشاريع المنتظرة

الجدي
كن منتبهاً لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا

الدلو
تزعجك طريقة معاملة أحد الزملاء لك، لذا حاول تجاهله واحذر العصبية

الحوت
تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية. (السومرية)



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