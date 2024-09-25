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الحملتتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً.الثورعليك التأقلم مع كثافة الضغوط، استرح بعيداً عن الأضواء فأنت تفتقد الحصانة وأرجئ الخطط الكبيرة.الجوزاءابتعد عن الزملاء الذين يثيرون الشكوك واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه بسهولةالسرطانتكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاءالأسدتكون فرص المصالحة قويّة جدّاً ولا تقبل الشّك، وخصوصاً إذا كنت صبوراً ولطيفاً ومتفهّماًالعذراءتتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبهالميزانتتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن يستغلّ الشركاء كفاءتكالعقربتعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بهاالقوسلا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظّمها لتصل إلى النجاح المنشود وتحقيق المشاريع المنتظرةالجديكن منتبهاً لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذاالدلوتزعجك طريقة معاملة أحد الزملاء لك، لذا حاول تجاهله واحذر العصبيةالحوتتجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية. (السومرية)