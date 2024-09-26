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مجوهرات القرن الثامن عشر.. قلادة فاخرة تعرض لأول مرة منذ 50 عامًا في جنيف

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:12
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طرحت دار سوذبيز للمزادات عقدا مبهرا للبيع، حيث تتكون القطعة من 500 ماسة ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، كما أن أصولها غامضة تعكس إتقانا فنيا لا مثيل له في تلك الحقبة.

وتأتي هذه الجوهرة من مجموعة آسيوية خاصة، وستُعرض للبيع في 11 تشرين الثاني في جنيف، على أن يُطلق المزاد عبر الإنترنت في 25 تشرين الأول على الموقع الإلكتروني للدار.
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وتتألف هذه القلادة من ثلاثة صفوف من الماس تنتهي بشرابة من الماس في كل طرف، ويُقدّر سعرها بما يتراوح بين 1,8 و2,8 مليون دولار، وستُعرض لأول مرة منذ 50 عاما.

وقال رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز أندريس وايت كوريال لوكالة فرانس برس "إنه اكتشاف رائع، لأن المجوهرات التي تعود إلى القرن الثامن عشر عادة ما كانت تُكسر لإعادة استخدامها (...) لذلك من الرائع للغاية أن تكون لدينا قطعة سليمة بهذه الأهمية من العصر الجورجي".

وأضاف كوريال "لقد انتقلت الجوهرة من عائلة إلى أخرى. يمكننا العودة في أصولها إلى بداية القرن العشرين، عندما كانت جزءا من مجموعة مركيز أنغلسي".

ويقال إن أفراد هذه العائلة الأرستقراطية وضعوا الجوهرة مرتين، الأولى أثناء تتويج الملك جورج السادس في عام 1937 والثانية أثناء تتويج الملكة إليزابيث الثانية سنة 1953، لكن الوقائع المثبتة المرتبطة بهذه القطعة تنتهي عند هذا الحد.
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