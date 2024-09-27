عربية وتصغره بأكثر من 50 عاماً.. آل باتشينو يحتفل بعيد ميلاده ويُجبر على دفع الملايين!

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إذ لم تفارق البسمة وجه الممثل العالمي المخضرم البالغ من العمر 84 عاما، وهو يطفئ الشموع مع الفلاح البالغة 30 عاما، في المقطع المصور الذي نشرته شقيقتها صوفيا بستوري على حسابها في إنستغرام.



كما أظهر الفيديو لقطات من حفل عيد الميلاد، الذي حضرته ريمي شقيقة نور، وجوليا فوكس، وراكيل ستيفنز، وبروس ويليس، وسكاوت لارو ويليس ابنة ديمي مور. أطل الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو سعيدا خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته السابقة نور الفلاح التي تصغره بأكثر من 50 عاماً، وذلك على الرغم من انفصالهما العام الماضي بعد 3 أشهر فقط من ولادة ابنهما الأول.إذ لم تفارق البسمة وجه الممثل العالمي المخضرم البالغ من العمر 84 عاما، وهو يطفئ الشموع مع الفلاح البالغة 30 عاما، في المقطع المصور الذي نشرته شقيقتها صوفيا بستوري على حسابها في إنستغرام.كما أظهر الفيديو لقطات من حفل عيد الميلاد، الذي حضرته ريمي شقيقة نور، وجوليا فوكس، وراكيل ستيفنز، وبروس ويليس، وسكاوت لارو ويليس ابنة ديمي مور.

أنجبت طفلا

وكانت عارضة الأزياء ذي الأصول الكويتية ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الممثل الثمانيني الفائز بجائزة الاوسكار قبل أعوام خلال تفشي جائحة كورونا، ورزقا بطفلهما الأول في يونيو 2023.



لكنهما انفصلا بعد 3 أشهر فقط، وحينها تقدمت نور في سبتمبر 2023، بطلب للحصول على الحضانة الكاملة لابنها رومان.



لكنها أكدت عندها أنها مستعدة للسماح لآل باتشينو بزيارة الطفل، قبل أن يتوثلا لاتفاق حول الحضانة في تشرين الأول 2023.



وإثر هذا الاتفاق فرضت على الممثل دفع أموال طائلة لرعاية الطفل. إذ أجبر نجم فيلم "Scarface" على دفع مبلغ إجمالي قدره 110 آلاف دولار، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف دولار شهريًا.



كما وافق أيضًا على دفع 13000 دولار لممرضة ليلية وتغطية أي فواتير طبية لا يغطيها التأمين الصحي.



كذلك أُمر بإيداع مبلغ سنوي قدره 15000 دولار في صندوق التعليم الخاص "رومان"، وفق ما أفادت مجلة "بيج سيكس"



لكن رغم كل ذلك، يبدو أن العلاقة بينهما لم تتأثر، حيث شوهدا أكثر من مرة يتناولان الطعام في لوس أنجلوس.



يذكر أن رومان هو الطفل الرابع لآل باتشينو، إذ لديه ابنة تبلغ من العمر 34 عامًا تدعى جولي ماري من زوجته السابقة جان تارانت. وهو أب أيضا لتوأم أنطون وأوليفيا، 23 عامًا، من زوجته السابقة بيفرلي دانجيلو.



علما أن نجم فيلم "العراب" الشهير لم يتزوج قط. (العربية)







