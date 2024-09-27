Advertisement

فنون ومشاهير

عربية وتصغره بأكثر من 50 عاماً.. آل باتشينو يحتفل بعيد ميلاده ويُجبر على دفع الملايين!

Lebanon 24
27-09-2024 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1252862-638630315420362123.jpg
Doc-P-1252862-638630315420362123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطل الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو سعيدا خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته السابقة نور الفلاح التي تصغره بأكثر من 50 عاماً، وذلك على الرغم من انفصالهما العام الماضي بعد 3 أشهر فقط من ولادة ابنهما الأول.
Advertisement

إذ لم تفارق البسمة وجه الممثل العالمي المخضرم البالغ من العمر 84 عاما، وهو يطفئ الشموع مع الفلاح البالغة 30 عاما، في المقطع المصور الذي نشرته شقيقتها صوفيا بستوري على حسابها في إنستغرام.

كما أظهر الفيديو لقطات من حفل عيد الميلاد، الذي حضرته ريمي شقيقة نور، وجوليا فوكس، وراكيل ستيفنز، وبروس ويليس، وسكاوت لارو ويليس ابنة ديمي مور.
 
 
 
 
 
أنجبت طفلا
وكانت عارضة الأزياء ذي الأصول الكويتية ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الممثل الثمانيني الفائز بجائزة الاوسكار قبل أعوام خلال تفشي جائحة كورونا، ورزقا بطفلهما الأول في يونيو 2023.

لكنهما انفصلا بعد 3 أشهر فقط، وحينها تقدمت نور في سبتمبر 2023، بطلب للحصول على الحضانة الكاملة لابنها رومان.

لكنها أكدت عندها أنها مستعدة للسماح لآل باتشينو بزيارة الطفل، قبل أن يتوثلا لاتفاق حول الحضانة في تشرين الأول 2023.

وإثر هذا الاتفاق فرضت على الممثل دفع أموال طائلة لرعاية الطفل. إذ أجبر نجم فيلم "Scarface" على دفع مبلغ إجمالي قدره 110 آلاف دولار، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف دولار شهريًا.

كما وافق أيضًا على دفع 13000 دولار لممرضة ليلية وتغطية أي فواتير طبية لا يغطيها التأمين الصحي.

كذلك أُمر بإيداع مبلغ سنوي قدره 15000 دولار في صندوق التعليم الخاص "رومان"، وفق ما أفادت مجلة "بيج سيكس"

لكن رغم كل ذلك، يبدو أن العلاقة بينهما لم تتأثر، حيث شوهدا أكثر من مرة يتناولان الطعام في لوس أنجلوس.

يذكر أن رومان هو الطفل الرابع لآل باتشينو، إذ لديه ابنة تبلغ من العمر 34 عامًا تدعى جولي ماري من زوجته السابقة جان تارانت. وهو أب أيضا لتوأم أنطون وأوليفيا، 23 عامًا، من زوجته السابقة بيفرلي دانجيلو.

علما أن نجم فيلم "العراب" الشهير لم يتزوج قط. (العربية)



فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:03 | 2024-09-27
06:00 | 2024-09-27
04:34 | 2024-09-27
02:01 | 2024-09-27
01:28 | 2024-09-27
00:30 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24