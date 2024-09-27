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الحمللا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام.الثورتنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له.الجوزاءقد يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك.السرطانالخسوف الحاصل في الحمل يطالك مباشرة، ويتحدث عن طارئ فيف عملك أو في المؤسسة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيداً.الأسدالقمر المكتمل في الحمل مع الخسوف قد يجعلك تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه..العذراءيحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه.الميزاناجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.العقربالخسوف الحاصل في الحمل يشير إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار.القوسيكتمل القمر في الحمل ويكون خسوف في البرج نفسه، ما قد يعني تغيير لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة.الجديالقمر المكتمل في الحمل مع خسوف في البرج نفسه قد يؤشر إلى الإرباك، تشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق قريباً تحصد ثمار تعبك.الدلويكتمل القمر في برج الحمل ويحدث خسوفاً في البرج نفسه، ويؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك.الحوتالخسوف في الحمل يتحدث عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيراً. (السومرية)