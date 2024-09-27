الحمل
لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام.
الثور
تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له.
الجوزاء
قد يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك.
السرطان
الخسوف الحاصل في الحمل يطالك مباشرة، ويتحدث عن طارئ فيف عملك أو في المؤسسة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيداً.
الأسد
القمر المكتمل في الحمل مع الخسوف قد يجعلك تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه..
العذراء
يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه.
الميزان
اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.
العقرب
الخسوف الحاصل في الحمل يشير إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار.
القوس
يكتمل القمر في الحمل ويكون خسوف في البرج نفسه، ما قد يعني تغيير لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة.
الجدي
القمر المكتمل في الحمل مع خسوف في البرج نفسه قد يؤشر إلى الإرباك، تشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق قريباً تحصد ثمار تعبك.
الدلو
يكتمل القمر في برج الحمل ويحدث خسوفاً في البرج نفسه، ويؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك.
الحوت
الخسوف في الحمل يتحدث عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيراً. (السومرية)