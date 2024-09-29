عاملة وضعت "الكلور" بمشروبات ربة المنزل... ما السبب؟

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أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا عن إلقاء القبض على عاملة إفريقية قامت بوضع مادة "الكلور" في مشروبات صاحبة المنزل، الذي تعمل فيه من أجل سرقة البيت.وفي التفاصيل، أوضحت مديرية أمن بنغازي أن مواطنة ليبية تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة العروبة ضد عاملة تعمل لديها بالمنزل منذ مدة.وأوضحت مقدمة البلاغ أنها شاهدت العاملة الإفريقية، وهي تقوم بوضع مادة "الكلور" في القهوة وعُلبة العصير وكذلك المشروب الغازي. (العربية)