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واقعة مأساوية.. شخص يضرب ابنته حتى الموت

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:45
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شهدت قرية سندبيس بمحافظة القليويية في مصر، واقعة مأساوية، حيث أقدم سائق توك توك علي قتل طفلته صاحبة 10 أعوام، وذلك بضربها بعصا خشبية حتي الموت، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
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وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي "فكرى م ع"، 35 سنة، سائق مركبة توك توك، ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث قام بالتعدي بالضرب على ابنته "ريتاج ف" 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
وبمواجهته أقر المتهم بقتل ابنته بعصا خشبية، قائلا "إنه قام بضربها لتأديبها بسبب سرقتها.. وأنه لم يقصد قتلها"، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.  (اليوم السابع)
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