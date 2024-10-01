Advertisement

منوعات

حبس 4 سيدات بتهمة حيازة مخدر كبتاغون.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1255141-638633926757895284.jpg
Doc-P-1255141-638633926757895284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة في مصر، تجديد حبس تشكيل عصابى نسائي 15 يوما على ذمة التحقيق، عثر بحوزتهم على 19 كيلو من عقار كبتاغون المخدر فى مطار القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات" أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهن 19 كيلو جرام لعقار الكبتاغون المخدر مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وطيات ملابسهن، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - كمية من الأقراص المؤثرة )، وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاغون.
Advertisement
المصدر: اليوم السابع
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:05 | 2024-10-01
08:41 | 2024-10-01
08:23 | 2024-10-01
04:18 | 2024-10-01
01:39 | 2024-10-01
22:42 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24