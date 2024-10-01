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منوعات
حبس 4 سيدات بتهمة حيازة مخدر كبتاغون.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-10-2024
|
08:16
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة في مصر، تجديد حبس تشكيل عصابى نسائي 15 يوما على ذمة التحقيق، عثر بحوزتهم على 19 كيلو من عقار كبتاغون المخدر فى مطار القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات" أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهن 19 كيلو جرام لعقار الكبتاغون المخدر مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وطيات ملابسهن، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - كمية من الأقراص المؤثرة )، وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاغون.
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المصدر: اليوم السابع
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