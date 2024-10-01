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منوعات
مصرع عامل سقط أثناء تركيب تكييف بالطابق الثالث
Lebanon 24
01-10-2024
|
11:05
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شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، مصرع عامل فى حادث سقوط شرفة عقار بشارع الشهداء بمنطقة محطة الرمل، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بسقوط عامل تكييف إثر سقوطه من الطابق الثالث.
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وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، ضباط القسم وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيام صاحب شركة بالعقار المشار آلية بشارع الشهداء بأعمال تركيب تكييف بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، وعند تركيب العامل للتكيف اختل توازنه فسقط فى الشارع، مما أدى إلى مصرعه فى الحال، متاثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق.
(اليوم السابع)
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