عامل يتهم مدرسا بالاعتداء على ابنه بالضرب

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وجه عامل اتهاما لمدرس بالاعتداء على إبنه طالب بالصف الخامس الابتدائي، بإحدى مدارس البدرشين في مصر، والتسبب في إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، اتهم في مدرس حدد هويته، بالاعتداء على إبنه الطالب بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، خلال اليوم الدراسي، بمدرسة في البدرشين، مما أسفر عن إصابته.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدرس، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)