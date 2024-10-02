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إصابة سيدة قفزت من سيارة.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:25
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى".
بالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها  فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.
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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها .
(اليوم السابع)
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