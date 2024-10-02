27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إصابة سيدة قفزت من سيارة.. اليكم السبب
Lebanon 24
02-10-2024
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى".
بالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.
Advertisement
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها .
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
13:00 | 2024-10-01
01/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
11:05 | 2024-10-01
01/10/2024 11:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
16:05 | 2024-10-01
01/10/2024 04:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية الجنوبية... شاهدوا بالفيديو ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
من الضاحية الجنوبية... شاهدوا بالفيديو ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ
09:55 | 2024-10-01
01/10/2024 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:44 | 2024-10-02
في دولة عربية.. بيع قرية مملوكة لرجل أعمال شهير
03:22 | 2024-10-02
انفجار في مطار ميازاكي باليابان
01:30 | 2024-10-02
على متن سفينة سياحية.. إصابة أكثر من 180 شخص بمرض مجهول
00:24 | 2024-10-02
أثناء مروره في الشارع.. صاروخ إيراني يسقط على شاب فلسطيني في الضفة شاهدوا الفيديو
23:00 | 2024-10-01
لهذا السبب.. تغريم رئيس مجلس إدارة نادى رياضى شهير
22:38 | 2024-10-01
برجك اليوم
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 15:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 15:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 15:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24