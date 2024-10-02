بلبلة كبيرة في إحدى المستشفيات.. جراح يجري عملية بسكين طعامه!

أحدث جراح في مستشفى بريطاني بلبلة، بعد ان تبيّن انه استخدم سكين طعامه لشق صدر مصاب سكتة قلبية، مدعياً أنه لم يعثر على مشرط معقم، ما دفع زملاءه لطلب التحقيق معه.



ونجا المريض في مستشفى مقاطعة رويال ساسكس في برايتون في كانون الأول 2023، لكن تقارير داخلية، قالت إن زملاء الجراح قالوا بأن تصرفه كان "مشكوكاً فيه".

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وقالت مؤسسة مستشفيات جامعة ساسكس، إن المريض كان سيخضع لعملية جراحية طارئة، لكنه أصيب بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ما يعني أن التدخل المنقذ للحياة كان ضرورياً.

بدورها، قالت كبيرة الأطباء في المؤسسة، البروفيسورة كاثرين أورش: "في كانون الأول 2023، أصيب مريض كان ييخضع لعملية جراحية طارئة بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ولذلك احتاج إلى رعاية فورية إنقاذه".

وتابعت "نجا المريض بفضل تدخل الفريق الجراحي، ولكن كل من شارك في العملية أدرك أن الإجراءات التي اتخذت في تلك اللحظة كانت خارج الإطار الطبيعي، إذ تبيّن أن الجراح استخدم السكين الذي يستخدمه عادة لتقطيع الفاكهة في وجبة غدائه".

ووفقاً لصحيفة "مترو"، قال البروفيسور جرايم بوستون، الخبير في قضايا الإهمال الطبي والجراح الاستشاري السابق: "لقد فاجأني هذا الأمر وصدمني، أولاً، السكين غير معقمة. وثانياً، ليست أداة جراحية. وثالثاً، لا بد أن كل الأدوات كانت موجودة".