Advertisement

منوعات

بلبلة كبيرة في إحدى المستشفيات.. جراح يجري عملية بسكين طعامه!

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1256104-638635021137483739.jpg
Doc-P-1256104-638635021137483739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحدث جراح في مستشفى بريطاني بلبلة، بعد ان تبيّن انه استخدم سكين طعامه لشق صدر مصاب سكتة قلبية، مدعياً أنه لم يعثر على مشرط معقم، ما دفع زملاءه لطلب التحقيق معه.
 

ونجا المريض في مستشفى مقاطعة رويال ساسكس في برايتون في كانون الأول 2023، لكن تقارير داخلية، قالت إن زملاء الجراح قالوا بأن تصرفه كان "مشكوكاً فيه".
Advertisement
 
وقالت مؤسسة مستشفيات جامعة ساسكس، إن المريض كان سيخضع لعملية جراحية طارئة، لكنه أصيب بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ما يعني أن التدخل المنقذ للحياة كان ضرورياً.
 
بدورها، قالت كبيرة الأطباء في المؤسسة، البروفيسورة كاثرين أورش: "في كانون الأول 2023، أصيب مريض كان ييخضع لعملية جراحية طارئة بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ولذلك احتاج إلى رعاية فورية إنقاذه".
 
وتابعت "نجا المريض بفضل تدخل الفريق الجراحي، ولكن كل من شارك في العملية أدرك أن الإجراءات التي اتخذت في تلك اللحظة كانت خارج الإطار الطبيعي، إذ تبيّن أن الجراح استخدم السكين الذي يستخدمه عادة لتقطيع الفاكهة في وجبة غدائه".
 
ووفقاً لصحيفة "مترو"، قال البروفيسور جرايم بوستون، الخبير في قضايا الإهمال الطبي والجراح الاستشاري السابق: "لقد فاجأني هذا الأمر وصدمني، أولاً، السكين غير معقمة. وثانياً، ليست أداة جراحية. وثالثاً، لا بد أن كل الأدوات كانت موجودة".
المصدر: AE 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:39 | 2024-10-02
06:44 | 2024-10-02
05:25 | 2024-10-02
03:22 | 2024-10-02
01:30 | 2024-10-02
00:24 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24