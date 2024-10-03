Advertisement

منوعات

حقائق جديدة تتكشف بشأن وفاة بطل مسلسل Friends.. هذا ما أقر به أحد الأطباء

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1256324-638635461049751581.jpg
Doc-P-1256324-638635461049751581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمام محكمة في كاليفورنيا، أقر طبيب من لوس أنجلوس، يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل "فريندز" الممثل ماثيو بيري بجرعة زائدة من الكيتامين، بالذنب الخميس.

واعترف مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور "تشاندلر" في المسلسل. وبذلك فإن هذا الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة، يتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.
Advertisement

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من  نيسان 2025. وتشافيز واحد من خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

وصدمت وفاة ماثيو بيري، الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.

"استغلال" الممثل
وبحسب التحقيق، كان لطبيب آخر هو سلفادور بلاسينسيا، دور أكبر بكثير في مفاقمة إدمان بيري.

فقد تولى بلاسينسيا "استغلال" الممثل في مرضه، بحسب آن ميلغرام من الوكالة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه". وبعد وفاة بيري، عمد الطبيب إلى "تزوير السجلات الطبية" لمحاولة إضفاء طابع قانوني على تصرفاته، وفق الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة في آذار، وقد دفع ببراءته في القضية. ويواجه الطبيب احتمال عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 120 عاما.

وفيما لم تكن عبوات الكيتامين تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "2000 دولار".

"ملكة الكيتامين"
كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود باسم "ملكة الكيتامين".

وباعت هذه الأميركية البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. ومن المقرر أيضا أن تمثل أمام المحكمة في آذار المقبل، وقد دفعت ببراءتها في القضية. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:10 | 2024-10-03
05:22 | 2024-10-03
04:15 | 2024-10-03
03:06 | 2024-10-03
00:51 | 2024-10-03
23:00 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24