حقائق جديدة تتكشف بشأن وفاة بطل مسلسل Friends.. هذا ما أقر به أحد الأطباء

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أمام محكمة في كاليفورنيا، أقر طبيب من لوس أنجلوس، يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل "فريندز" الممثل ماثيو بيري بجرعة زائدة من الكيتامين، بالذنب الخميس.واعترف مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور "تشاندلر" في المسلسل. وبذلك فإن هذا الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة، يتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من نيسان 2025. وتشافيز واحد من خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.وصدمت وفاة ماثيو بيري، الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات."استغلال" الممثلوبحسب التحقيق، كان لطبيب آخر هو سلفادور بلاسينسيا، دور أكبر بكثير في مفاقمة إدمان بيري.فقد تولى بلاسينسيا "استغلال" الممثل في مرضه، بحسب آن ميلغرام من الوكالة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه". وبعد وفاة بيري، عمد الطبيب إلى "تزوير السجلات الطبية" لمحاولة إضفاء طابع قانوني على تصرفاته، وفق الادعاء.ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة في آذار، وقد دفع ببراءته في القضية. ويواجه الطبيب احتمال عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 120 عاما.وفيما لم تكن عبوات الكيتامين تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "2000 دولار"."ملكة الكيتامين"كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود باسم "ملكة الكيتامين".وباعت هذه الأميركية البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. ومن المقرر أيضا أن تمثل أمام المحكمة في آذار المقبل، وقد دفعت ببراءتها في القضية. (العربية)