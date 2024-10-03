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منوعات
جريمة مروعة.. خنق جده المسن حتى الموت وهرب!
Lebanon 24
03-10-2024
|
04:15
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أقدم شاب على قتل جده المسن بعد سرقته في أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية في مصر، وفر هاربا.
وفي التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا من الأهالي بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل في قرية العطارة، حيث انتقلت السلطات إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لرجل مسن في السبعين من عمره، حيث أمرت السلطات بنقل الجثمان إلى أحد المستشفيات لحين ورود تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة بعد تشريح الجثة.
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قام بخنق جده حتى الموت
وكشفت التحريات أن آخر من تواجد في مكان الجريمة، هو حفيد الضحية، وهو شاب معروف بسوء السلوك، وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية اعترف بسرقة جده بعد توصيله إلى منزله.
وقال الحفيد إنه قام بتوصيل جده إلى منزله قبل أيام، وبعد توصيله أقدم على سرقة أمواله، واكتشف الجد الأمر، فدارت بينهما مشاجرة، انتهت بخنق الشاب لجده حتى الموت، وبعد تأكده من أن جده لفظ أنفاسه الأخيرة فر هاربا من المنزل بعد إغلاقه وكأن شيئا لم يكن، حتى لا ينكشف أمره.
وأمرت السلطات بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(العربية)
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