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حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:09
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قررت نيابة المعادى الجزئية في مصر، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات شركة فى دائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين مقيمان بدائرتى قسمى شرطة شبرا، المرج،  وخططا لسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و جهاز لاب توب،  من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى وأقر أحدهما بارتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" واستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والاستيلاء على المسروقات وبالضغط عليهما ارشدا عن المسروقات.
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وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. (اليوم السابع)
 
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