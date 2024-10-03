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فنون ومشاهير

خلال حفل زفاف... فنانة تصفع زميلتها ما السبب؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:44
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أقدمت الفنانة الجزائرية الشابة يمينة على صفع الفنانة جميلة لدى إحيائهما حفل زفاف، في حادثة أحدثت جدلاً على مواقع التواصل.

ونشرت ابنة الشابة يمينة فيديو كشفت فيه ما حدث بين والدتها وبين الفنانة جميلة، حيث قالت: "أرادت والدتي أن تؤدي وصلتها الغنائية كون الفنانة الأخرى التي لا أريد ذكر اسمها أطالت في الغناء".
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وأضافت: "كان لأمي وصلة في حفل زفاف آخر وأرادت المغادرة مبكراً خاصةً أنها تعبت".

وقالت إنّ "الأمر خرج عن السيطرة عندما حاولت الفنانة الإمساك بوالدتي بعد مناوشات بينهما، وتجرأت على وضع يدها على وجه أمي التي أخرجت الأسد الذي بداخلها وردت بصفعة أسطورية جعلت وجه جميلة يلف 360 درجة". (العربية)
 
 
 

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