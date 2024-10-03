أغمِيَ عليها... إمرأة ظلت تعطس من دون توقّف لأسبوعين إليكم قصتها

أصيبت امرأة من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا تدعى بينظير إيدن بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت على هذه الحالة لمدة أسبوعين.

وبدأت الشابة آيدن بالعطس في 18 أيلول الماضي دون توقف، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل.

ورغم ذهابها إلى المستشفى ومحاولات عائلتها علاج هذه الحالة، إلا أن زياراتهم اليومية للمستشفى لم تسفر عن أي نتائج مفيدة، إذ تمكن الأطباء من معالجتها وتوقفت عن العطس لكن عادت لتعطس من جديد فأغمي عليها من التعب لكثرة انقباض عضلات جسمها وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة أنقرة، لإجراء فحوصات دقيقة ومحاولة علاجها.



وبحسب صحيفة "haberle"، قالت عائلة بينظير، إنها تعيش في حالة من القلق والخوف بسبب هذه الحالة الغامضة، التي أثّرت بشدة على حياة ابنتهم اليومية، فالعطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، ما جعل وضعها الصحي يتدهور أكثر. (سبوتنيك)