العثور على جثمان سيدة فى حالة تحلل داخل منزلها

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا في مصر على جثة سيدة داخل منزلها فى قرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة سيدة في الستينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وأوضحت التحريات الأولية أن الجثة كانت فى حالة تحلل.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ومعرفة سبب الوفاة. (اليوم السابع)