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فنون ومشاهير
نُقِلَ إلى المستشفى وخضع لعمليّة جراحية.. إصابة ممثل هنديّ بطلقٍ ناريّ وهذه تفاصيل ما حدث
Lebanon 24
04-10-2024
|
11:37
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أُصيب الممثل الهندي جوفيندا بطلق ناريّ عن طريق الخطأ.
وتمّ نقل جوفيندا إلى مستشفى "كريتي كير" في أنديري الغربية بعد إصابته بعيار ناري في ساقه اليمنى. وأكدت عائلته لصحيفة "ميد-داي" أن الجراحة التي أجريت له كانت ناجحة، وأن حالته مستقرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
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ووفقًا للشرطة، وقع الحادث في منزل الممثل في منطقة جوهو، عندما كان يحزم حقائبه وأخرج المسدس من الخزانة. وُضع المسدس على الطاولة، لكنه سقط عن غير قصد على الأرض وأطلق النار.
وقال ضابط شرطة: "أثناء الحادث، كان حارسه الشخصي متواجدًا في المنزل وقام بنقله إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء عملية لإزالة الرصاصة. ولحسن الحظ، لم تصب الرصاصة عظامه". (اي تي بالعربي)
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