خطط لختان فتاة في العراق.. سجن رجل لأكثر من أربع سنوات في بريطانيا

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وقالت هيئة الادعاء العام، الخميس، إنها أول مرة يُدان فيها شخص بالتآمر على ارتكاب ختان الإناث، وثالث مرة تتوصل فيها إلى الحكم بإدانة شخص في ختان الإناث في إنجلترا وويلز.وتم تجريم ختان الإناث في 2003 في إنجلترا وويلز، ويُعرف بأنه شكل من أشكال العنف تتعرض فيه الأعضاء التناسلية لدى الإناث للإصابة أو التغيير من دون داع طبي، وتقول منظمة الصحة العالمية إن ختان الإناث ليست له فوائد صحية، وقد يؤدي إلى غزارة النزف والصدمة ومشكلات نفسية، بل وإلى الموت.ورتب عماد كاكي، من سوانزي في ويلز، سفر الفتاة إلى العراق حيث نظم إخضاعها لجراحة الختان وإجبارها على الزواج، لكن أحد الشهود تدخل وأعاد الفتاة إلى بريطانيا وتواصل مع الشرطة.وقالت جانين مكيني كبيرة المدعين في هيئة ادعاء إيست ميدلاندز في بيان إن "القانون واضح من جهة أنه لا مجال لهذه الممارسة غير المقبولة في المجتمع.وأضافت: "حيثما وجدت أدلة على تآمر أشخاص لارتكاب هذه الجرائم، سيواجهون المحاكمة، سواء نجحوا أم لا.وعرض ممثلو الادعاء العام على هيئة المحلفين أدلة تثبت أن كاكي حجز رحلة الفتاة إلى العراق، ودفع ثمنها في وقت إقامته في نوتنجهام بإنجلترا، وكذلك عرضوا رسائل على هاتفه أظهرته وهو يدافع عن خططه للضحية واصفا إياها بأنها "طبيعية".وأُدين كاكي أيضاً في تهمة واحدة بالتزويج القسري بعد محاكمة استمرت 10 أيام في نوتنجهام. (الشرق)