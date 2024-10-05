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"قتل شابتين وانتحر".. ثلاثون دقيقة من الرعب في جريمة هزت إسطنبول!

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:43
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قُتلت شابتان تركيتان في إسطنبول، الجمعة، بفارق ثلاثين دقيقة، فيما أقدم المشتبه به الرئيسي على الانتحار، وفق ما أعلنت السلطات التركية.

وقالت سلطات إسطنبول إن المرأتين والمشتبه به يبلغون جميعهم 19 عاما، ولم تحدد ما إذا كانت الضحيتان تعرفان قاتلهما المفترض.
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وبحسب وكالة الأنباء التركية "DHA"، قُطع رأس إحدى الضحيتين على أحد أسوار المدينة في منطقة الفاتح، حيث ألقى المشتبه به نفسه في وقت لاحق.

وتعاني تركيا آفة قتل النساء، إذ سجلت جمعية تركية 290 جريمة قتل لنساء منذ مطلع العام، وأكثر من 160 وفاة مشبوهة أخرى صُنفت على أنها حالات انتحار أو حوادث.

وفي نهاية فبراير، وقعت سبع جرائم قتل لنساء في يوم واحد في أنحاء مختلفة من تركيا.

وانسحبت تركيا عام 2021 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة، والمعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، والتي تُلزم السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. (سكاي نيوز) 
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