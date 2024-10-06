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واقعة غريبة.. سائح يدخل بجثة والدته الى معبد أبو سمبل لهذا السبب

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:03
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حاول أحد السائحين، خلال زيارته مصر، دفن رفات والدته داخل معبد أبو سمبل الأثري جنوب مدينة أسوان.


وذكرت وسائل إعلام مصرية، ان أفراد أمن البوابات في معبد أبو سمبل نجحوا باكتشاف محاولة سائح بريطاني دفن رفات والدته داخل أرضية المبعد بعد وفاتها في الخارج وجلب الرفات معه الى مصر.
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كان السائح يحمل صندوقا صغيرا وحين جرى تمريره على جهاز أشعة "إكس"، أثار الصندوق شكوك أفراد الأمن في المعبد بشأن محتواه.

وبتفتيش صندوق السائح، تبين أن بداخله إناء من الزجاج يحمل رفات والدة السائح التي توفيت في إنجلترا قبل عام وكانت أوصت ابنها بدفن رفاتها في مصر، فسافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبو سمبل.


ووفقاً لوسائل الاعلام المصرية، جرى إخطار فهمى الأمين، القائم بأعمال مدير عام آثار أسوان والنوبة وأحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرارها مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية لمنعها قانونيا، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.
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