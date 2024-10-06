27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
واقعة غريبة.. سائح يدخل بجثة والدته الى معبد أبو سمبل لهذا السبب
Lebanon 24
06-10-2024
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
حاول أحد السائحين، خلال زيارته مصر، دفن رفات والدته داخل معبد أبو سمبل الأثري جنوب مدينة أسوان.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، ان أفراد أمن البوابات في معبد أبو سمبل نجحوا باكتشاف محاولة سائح بريطاني دفن رفات والدته داخل أرضية المبعد بعد وفاتها في الخارج وجلب الرفات معه الى مصر.
Advertisement
كان السائح يحمل صندوقا صغيرا وحين جرى تمريره على جهاز أشعة "إكس"، أثار الصندوق شكوك أفراد الأمن في المعبد بشأن محتواه.
وبتفتيش صندوق السائح، تبين أن بداخله إناء من الزجاج يحمل رفات والدة السائح التي توفيت في إنجلترا قبل عام وكانت أوصت ابنها بدفن رفاتها في مصر، فسافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبو سمبل.
ووفقاً لوسائل الاعلام المصرية، جرى إخطار فهمى الأمين، القائم بأعمال مدير عام آثار أسوان والنوبة وأحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرارها مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية لمنعها قانونيا، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة الجية.. وهذه أولى صورة من مكان الاستهداف!
13:23 | 2024-10-05
05/10/2024 01:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
Lebanon 24
معلومات عن استخبارات إسرائيل ضدّ "حزب الله".. حقائق مثيرة!
12:00 | 2024-10-05
05/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين
12:45 | 2024-10-05
05/10/2024 12:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
13:58 | 2024-10-05
05/10/2024 01:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:29 | 2024-10-06
بالفيديو: صحفي أميركي "يضحي" بيده اليسرى لأطفال غزة
11:06 | 2024-10-06
وفاة الأطول عمرا ممن أصيبوا بمرض الشيخوخة المبكرة
10:42 | 2024-10-06
من دون سبب.. شرطي يقتل شخصاً هاجمه في كاليفورنيا!
09:38 | 2024-10-06
فيروس نادر مصدره "الخفافيش".. يسبب أضراراً جسيمة للدماغ
05:59 | 2024-10-06
قطع رأسها وأطرافها.. شاب يقتل حبيبته وشابة أخرى ثم انتحر!
04:34 | 2024-10-06
لأجل فلسطين.. أميركي حاول إحراق نفسه (فيديو وصور)
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
06/10/2024 18:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
06/10/2024 18:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
06/10/2024 18:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24