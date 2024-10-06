بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح

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نشرت الإعلامية وعالمة الأبراج ماغي فرح فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" تحدثت فيه عن الأحداث الجارية في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.وقالت فرح نقلا عن مصدر أميركي مطلع ان الحرب على لبنان لم يكن أحد يرغب او يخطط لها من الولايات المتحدة اوايران اوحزب الله وان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اخترق كل المحرمات وقام بحرب تفجير البايجر والأجهزة اللاسلكية تمهيدا لعمليات قصف واغتيال لقادة المقاومة وعلى رأسها السيد حسن نصرالله.وأضافت: رغم التحذير الأميركي من فتح جبهة على لبنان قد تتوسع إلى المنطقة بأسرها قام نتنياهو بحملته هذه مستفيدا من الوقت الضائع قبيل الانتخابات الأميركية، بهدف الإساءة إلى الديمقراطيين ولزيادة فرص نجاح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الذي يؤازره في نية التصعيد في المنطقة وإشعال كافة الجبهات.يضيف المصدر الأميركي المطلع ان إسرائيل تُهزم في حالتين: صمود جبهة المقاومة اللبنانية في الجنوب او إشعال جبهة ايران وتوجيه ضربة قاسية عليها ورد ايران قد لا يكون ردا سهلا قد يُهدد أمن إسرائيل.المصدر الأميركي المطلع، بحسب فرح، أشار إلى ان نية اسرائيل فتح جبهة لبنان بعد غزة كانت مؤكدة سواء صارت عملية الإسناد أو لم تحدث . وهذه العملية كان قد خطط لها وان السيد نصرالله كان على علم بنوايا إسرائيل هذه فحاول استباق الأمور.اما نتنياهو فكسر قواعد اللعبة التي كانت تمنع هذه الحرب وجاءت مبادرة نتنياهو لكي تُثير دهشة الولايات المتحدة التي لم تكن على علم بعمليات البايجر الا قبل دقائق من حدوثها.أما بالنسبة لقدرات ايران في مواجهة إسرائيل فقال المصدر ان الصواريخ التي تملكها تعتبر درجة أولى سرعتها تفوق الـ 22 ألف كيلومتر وتستطيع استهداف مفاعل ديمونا وهنا تكمن المخاوف.هذا وان ايران مصممة على الرد الأعنف حتى ولو لم تستهدف إسرائيل المنشآت النووية فيها.الاطلاع على ما قالته فرح شاهدوا الفيديو كاملا