Advertisement

منوعات

خطف أردنيين اثنين في المكسيك.. وعائلتهما تناشد

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:06
A-
A+

Doc-P-1258410-638638960776963637.jpg
Doc-P-1258410-638638960776963637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أمس الأحد، أن المديرية تتابع المعلومات الواردة حول اختفاء مواطنين أردنيين اثنين في المكسيك.
وقال القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في المكسيك، تتابع مع السلطت المختصة هناك عمليات البحث عن المواطنين المفقودين داخل الأراضي المكسيكية.
Advertisement
وأوضح أن ذوي المفقودين أبلغوا الوزارة أنهما سافرا إلى الولايات المتحدة للبحث عن فرصة عمل، وانقطع الاتصال بهما في المكسيك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وأكد القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:59 | 2024-10-07
02:26 | 2024-10-07
23:45 | 2024-10-06
22:55 | 2024-10-06
15:20 | 2024-10-06
13:00 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24