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بتهمة القتال كمرتزق في أوكرانيا.. روسيا تسجن أميركياً لمدة 7 سنوات

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:06
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قضت محكمة روسية، الاثنين، بسجن مواطن أميركي يبلغ من العمر 72 عاما لنحو 7 سنوات، بتهمة القتال كمرتزق في أوكرانيا.

وقال المدعون العامون إن ستيفن هوبارد وقع عقدا مع الجيش الأوكراني، بعدما أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في شباط 2022، وقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية حتى تم القبض عليه بعد شهرين.
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وقضت المحكمة بسجن هوبارد ست سنوات، وعشرة أشهر في سجن الأمن العام.

وكان المدعون العامون قد طالبوا بإنزال عقوبة بالسجن لسبع سنوات بحق هوبارد في سجن شديد الحراسة. (الحرة)
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