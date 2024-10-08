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منوعات
ابن الـ28 عاما.. توفي بسب إصابته بالشيخوخة المبكرة!
Lebanon 24
08-10-2024
|
02:24
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أكدت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة، يوم الأحد الماضي، وفاة سامي باسو الأطول عمرا ممن أصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر عن 28 عاما.
الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا باسم متلازمة هاتشينسون-جيلفورد ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.
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ويبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.
وولد سامي في عام 1995 في شمال إيطاليا وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره وفي 2005 أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.
وقالت الرابطة على صفحتها على إنستغرام "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكرا لك سامي لجعلنا جزءا من هذه الحياة الرائعة".
وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم 4 منها في إيطاليا.
لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به خاصة في الدول النامية. (سكاي نيوز)
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