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فضيحة على متن طائرة... إليكم ما تمّ عرضه على شاشات الركاب خلال الرحلة

Lebanon 24
08-10-2024 | 05:38
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اضطرت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" إلى الاعتذار إثر عرض مشاهد ذات طابع جنسي من أحد الأفلام على شاشات جميع الركاب خلال رحلة كانت متجهة من أستراليا إلى اليابان الأسبوع الماضي.

وحالت مشكلات فنية دون إمكان اختيار الركاب بصورة فردية الفيلم الذي يرغبون بمشاهدته على متن رحلة تابعة لشركة "كوانتاس" من سيدني إلى مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو.
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ودفع ذلك بطاقم الرحلة إلى اختيار فيلم موحّد لعرضه بصورة متزامنة على الشاشات الموجودة أمام المقاعد على الطائرة برمّتها.

وكان اختيارهم للفيلم الدرامي المثير "داديو" مع داكوتا جونسون وشون بن مفاجئاً لكثيرين، ولشركة الطيران التي اعتذرت عن الحادثة.

وبحسب إحدى المراجعات لما حصل خلال الرحلة، فإن الفيلم تضمّن إشارات كلامية جنسية فاضحة، إضافة إلى "لقطة موجزة ولكن واضحة" لأعضاء جنسية و"حوارات ورسائل نصية" ذات محتوى إباحي.

وقال ناطق باسم "كوانتاس": "من الواضح أن الفيلم لم يكن مناسباً للعرض للرحلة بكاملها ونعتذر بصدق للعملاء عن هذه التجربة". (العربية)
 
 
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