28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إعلامية تُناشد المعنيين للحصول على راتبها الشهريّ من المصرف
Lebanon 24
09-10-2024
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الإعلامية المصرية نبيلة سنبل التعاطف بعدما وجهت رسالة للمسؤولين تناشدهم بحل مشكلة خاصة بها تتعلق بمعاشها الشهري.
وناشدت الإعلامية المصرية صاحبة الـ83 عاما، المسؤولين بإيصال معاشها إلى المنزل لعدم قدرتها على التوجّه إلى المصرف شهريا للحصول عليه، لافتة إلى أنها لا تملك مصدر دخل أو رزق سوى المعاش الشهري.
Advertisement
وقام محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، على الفور بمخاطبة سنبل طالبا منها التواصل معه لحلّ مشكلتها على الفور. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
10:29 | 2024-10-08
08/10/2024 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
13:11 | 2024-10-08
08/10/2024 01:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:18 | 2024-10-09
طائرة تهبط اضطرارياً... ما حصل مع القبطان مُؤلم جدّاً
03:50 | 2024-10-09
"تيك توكر" جزائرية سفيرة للعمل الخيري.. ومعلّقون: "اشتهرت بفيديوهات الرقص"!
03:20 | 2024-10-09
في إسبانيا... مدينة تفرض غرامات على ملابس السياح
02:00 | 2024-10-09
ببغاء ترقص على أغنية عراقية شهيرة يجذب آلاف المشاهدين (فيديو)
00:12 | 2024-10-09
قتلها قبل 15 عاماً ثم انتحر في سجنه... وهذا ما فعلته عائلتها بقبره مؤخراً!
22:49 | 2024-10-08
برجك اليوم
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 15:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 15:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 15:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24