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إعلامية تُناشد المعنيين للحصول على راتبها الشهريّ من المصرف

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:38
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أثارت الإعلامية المصرية نبيلة سنبل التعاطف بعدما وجهت رسالة للمسؤولين تناشدهم بحل مشكلة خاصة بها تتعلق بمعاشها الشهري.

وناشدت الإعلامية المصرية صاحبة الـ83 عاما، المسؤولين بإيصال معاشها إلى المنزل لعدم قدرتها على التوجّه إلى المصرف شهريا للحصول عليه، لافتة إلى أنها لا تملك مصدر دخل أو رزق سوى المعاش الشهري.
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وقام محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، على الفور بمخاطبة سنبل طالبا منها التواصل معه لحلّ مشكلتها على الفور. (العربية)
 
 
 
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