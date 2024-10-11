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منوعات
إنقاذ 12 شخصًا علقوا داخل مصعد منجم 6 ساعات
Lebanon 24
11-10-2024
|
04:45
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جرى إنقاذ 12 شخصا، مساء الخميس، بعدما ظلوا عالقين لنحو 6 ساعات في قاع منجم سابق للذهب بولاية كولورادو الأميركية بعد تعطل أحد المصاعد في الموقع السياحي، وفقا للسلطات.
وقال جيسون مايكسيل قائد شرطة مقاطعة تيلر إن المصعد كان يهبط إلى منجم مولي كاثلين للذهب بالقرب من بلدة كريبل كريك عندما تعرض لمشكلة ميكانيكية على عمق حوالي 500 قدم (150 مترا) تحت السطح، مما شكل "خطرا شديدا على المشاركين، وتسبب في مقتل شخص واحد".
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وتابع مايكسيل أن 12 من البالغين علقوا على عمق ألف قدم (305 أمتار) داخل المنجم ولكن كان بإمكانهم الوصول إلى المياه وكان الجو يعتبر جيدا.
وقال مايكسيل خلال مؤتمر صحفي خلال الليل إن السلطات لا تعرف حتى الآن سبب الخلل وإن تحقيقا يجري حاليا.
وتأكد المهندسون من أن المصعد يعمل بأمان قبل إعادة الزوار العالقين إليه مرة أخرى، مشيرا إلى أنهم كانوا على استعداد لإخراج الزوار بالحبال إذا لزم الأمر، إذا لم يتمكنوا من إصلاح المصعد.
المصدر: سكاي نيوز
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