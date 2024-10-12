Advertisement

منوعات

لغز محيّر.. لصوص يسرقون هواتف آيفون 16 بطريقة غير متوقعة

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1260924-638642974440128710.jpg
Doc-P-1260924-638642974440128710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لغز محيّر يواجه المحققون في الولايات المتحدة يتعلق بسلسلة من سرقات هواتف آيفون 16 بطريقة غير متوقعة.

فقد أظهرت التحقيقات أن اللصوص يستهدفون شركات توصيل الطرود، مثل FedEx، التي تقوم بتوصيل الهواتف إلى المنازل وتتركها إما أمام الأبواب أو في صناديق الطرود المخصصة. وبمجرد مغادرة موظف التوصيل، يتدخل اللصوص لسرقة الطرد.
Advertisement

لكن التساؤل المحير هنا هو: كيف يعلم هؤلاء اللصوص أن الطرد يحتوي على آيفون 16، ويصل في وقت محدد إلى عنوان معين؟

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعتقد المحققون الفيدراليون أن لدى هؤلاء اللصوص معلومات داخلية تتعلق بأرقام تتبع الطرود (Tracking Numbers)، ربما حصلوا عليها بطريقة ما من داخل شركات التوصيل أو من الشركات التي تبيع الهواتف، ما يمكّنهم من معرفة متى يتم شحن الهاتف وإلى أي عنوان وفي أي وقت يصل.

والأكثر إثارة للدهشة، أن التحقيقات كشفت عن أن بعض اللصوص سافروا عبر الطائرات لتتبع طرود الآيفون. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام البعض بانتحال صفة موظفي توصيل لشركة أمازون، حيث ارتدوا ستراتهم للتمويه حتى لا يثيروا الشك أثناء اقترابهم من صناديق الطرود.

وتعتبر سرقة الطرود جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة، وتحيط عمليات التوصيل بسرية كبيرة، ما يزيد من تعقيد القضية ويثير التساؤلات حول كيفية وصول السارقين إلى هذه المعلومات الحساسة. (العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:25 | 2024-10-12
04:00 | 2024-10-12
01:30 | 2024-10-12
01:00 | 2024-10-12
23:00 | 2024-10-11
16:19 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24