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بعدما لدغته... ذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة!

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:40
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دخل رجل هندي أحد مستشفيات ولاية بيهار، معلقًا أفعى حول عنقه بعدما "عضته"، ليصاب بعدها المرضى والأطباء بحالة من الذهول.
وعضَّت أفعى من نوع "راسلي" الرجل الهندي، فما لبث أن أمسك بفمها، ولفها حول عنقه وذهب بها إلى المستشفى.
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وبعد دخول الرجل الهندي إلى المستشفى، استلقى على الأرض ممسكا الأفعى بإحكام بيده اليمنى.
 
ورغم ألمه، حرص على إبقاء الزاحف السام في يده. (سبوتنيك)
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