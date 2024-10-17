بعدما لدغته... ذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة!

دخل رجل هندي أحد مستشفيات ولاية بيهار، معلقًا أفعى حول عنقه بعدما "عضته"، ليصاب بعدها المرضى والأطباء بحالة من الذهول.



Advertisement

وبعد دخول الرجل الهندي إلى المستشفى، استلقى على الأرض ممسكا الأفعى بإحكام بيده اليمنى. وعضَّت أفعى من نوع "راسلي" الرجل الهندي، فما لبث أن أمسك بفمها، ولفها حول عنقه وذهب بها إلى المستشفى.وبعد دخول الرجل الهندي إلى المستشفى، استلقى على الأرض ممسكا الأفعى بإحكام بيده اليمنى.

ورغم ألمه، حرص على إبقاء الزاحف السام في يده. (سبوتنيك)