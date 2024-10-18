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حادثة مأساوية .. وفاة طفل غرقاً!

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:30
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية في مصر من انتشال جثمان طفل غرق بمياه ترعة الغزالى دائرة مركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود  إشارة مستشفى  فاقوس المركزى، بوصول "يوسف م ع" 11 عاما ومقيم العطاطرة  دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر غرقه بمياه ترعة الغزالى.
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جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه. (اليوم السابع)
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