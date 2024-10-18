طفل عماني يخطف الأنظار.. هذا ما فعله تحت الأمطار الغزيرة!

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وظهر الطفل في الفيديو، ولا يبدو أن عمره قد تجاوز العشر سنوات، ممسكاً بدراجته الهوائية متوسطة الحجم، في إصرار على عدم خسارتها.وظل الطفل بزيه العُماني الكامل، صامداً في وجه السيل، حتى وصلت إليه سيارة، ونزل قائدها وساعده على سحب الدراجة، ونقله لبر الأمان.وتناقل مدونون عُمانيون كثر ووسائل إعلام محلية، مقطع الفيديو للطفل البطل والشجاع، كما وصفه الكثير من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي.ولم تغب الانتقادات عن السماح للطفل بعبور الطريق الذي قطعته مياه السيل التي خلفتها أمطار غزيرة هطلت على مناطق واسعة من طوال ثلاثة أيام، تحت تأثير منخفض جوي أطلق عليه اسم "السيّال".وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" معلقةً على الفيديو: "الولد حريص على سيكله، شكله مجمع فلوسه بيسه بيسه مسكين، الله سلمه حبيبي".وقالت أخرى تدعى هدى المقبالي، في سياق مشابه: "متأكدة أن مشتري السيكل بعرق جبينه".وعلق آخر في سياق مماثل: "مسكين ما هاين عليه السيكل، بس سلامة الروح أولاً لو خلاه السيكل يتعوض".وقال ثالث: "مسكين والله متشبث بحلاله لا يروح، اتلاقيه من عرق جبينه، تحياتي لهذا الفتى بس مره ثانية عن تنزل الوادي".وتسبب منخفض "السيّال" الذي أثر على عُمان، طوال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، الماضية، في هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان السيول في الوديان وقطع الكثير من الطرقات. (آرم)